Rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati Hari ke-8 Dijaga Ketat Polisi

jateng.jpnn.com, PATI - Suasana tegang mewarnai Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Pati yang memasuki hari ke-8, Rabu (17/9).

Polresta Pati menerjunkan ratusan personel untuk memastikan jalannya rapat terkait kebijakan Bupati Pati itu berlangsung aman dan tertib.

Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi menegaskan pengamanan dilakukan secara humanis namun tetap tegas dan profesional. Pola pengamanan pun disusun berlapis, mulai dari ring dalam, tengah, hingga luar.

“Ratusan personel sudah kami sebar di titik strategis, baik yang berseragam maupun tidak. Kami juga berkoordinasi dengan TNI, Satpol PP, dan instansi terkait,” ujarnya.

Polisi menempatkan petugas sejak pintu masuk DPRD hingga area sekitar gedung untuk mengantisipasi potensi gangguan.

Jaka juga mengingatkan semua pihak agar tidak mudah terprovokasi. “Kami mengimbau masyarakat tetap tenang, jangan percaya isu menyesatkan, dan bersama menjaga Pati tetap kondusif,” tegasnya.

Menurutnya, pengamanan ini bukan sekadar soal kelancaran rapat, melainkan juga menjaga kepercayaan publik. “Momentum ini harus jadi pembelajaran berdemokrasi yang sehat. Polresta Pati siap mengawal proses agar berjalan damai,” tandasnya. (antara/jpnn)