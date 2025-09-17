Rumah Janda 2 Anak di Semarang Roboh, Begini Kronologinya

JPNN.com

Rabu, 17 September 2025 – 20:00 WIB
Kondisi rumah janda dua anak yang roboh menutupi jalan di Kota Semarang. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Salah satu umah warga di Jalan Sri Rejeki Timur, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, roboh pada Selasa (16/9) sore.

Bangunan milik Farida (42), seorang janda dengan dua anak, ambruk seusai diguyur hujan deras.

Peristiwa itu menghebohkan warga setelah video runtuhnya rumah beredar luas di media sosial.

Dalam rekaman yang diterima JPNN.com, tampak fondasi yang retak sebelum akhirnya bagian belakang rumah, yakni dapur dan kamar mandi, runtuh disertai suara teriakan panik warga.

Farida, yang akrab disapa Ida mengatakan dirinya tengah bekerja di warung saat kejadian.

Dua putrinya berada di dalam rumah, masing-masing sedang mengikuti kelas daring dan bermain gawai.

Beruntung, keduanya selamat meski sempat panik mendengar runtuhan dari arah dapur.

Ida mengakui pondasi rumah retak sejak lama, tetapi belum bisa memperbaiki karena keterbatasan biaya.

Kronologi rumah janda dua anak di Kota Semarang roboh.
