Dalam Dua Hari, Semarang Diterpa Tiga Bencana Alam, Pemkot Bergerak

Rabu, 17 September 2025 – 21:10 WIB
Tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang menyerahkan bantuan penanganan bencana tanah longsor di Semarang. ANTARA/HO-Pemkot Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang mencatat tiga peristiwa bencana alam terjadi dalam dua hari terakhir. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyebutkan bencana yang melanda yakni tanah ambles, tanah longsor, dan angin puting beliung.

“Hujan lebat rawan menimbulkan bencana. Kami terus memantau situasi di lapangan dan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar penanganan berjalan cepat,” ujarnya, Rabu (17/9).

Tanah ambles dilaporkan terjadi di Jalan Ringen Telu, Kelurahan Kalipancur, Ngaliyan, Selasa (16/9) sore, dipicu hujan deras sejak 11 September. Pada waktu hampir bersamaan, tanah longsor juga menimpa tiga rumah warga di Jalan Sri Rejeki Timur, Gisikdrono.

Sehari sebelumnya, Senin (15/9), angin puting beliung menerjang kawasan Jalan Sedompyong 5, Kelurahan Kemijen, Semarang Timur. Angin kencang disertai hujan deras itu merusak atap tiga rumah warga.

BPBD Kota Semarang langsung turun ke lokasi untuk pendataan, dokumentasi, dan penanganan cepat. Warga juga diimbau tetap waspada mengingat prakiraan BMKG masih menyebutkan hujan berpotensi turun di wilayah Semarang.

“Kenali daerah rawan bencana, segera koordinasi dengan RT/RW, kelurahan, dan kecamatan. Bagi warga di wilayah rawan banjir dan longsor, tetap berhati-hati terhadap pohon atau baliho tumbang saat hujan deras,” kata Agustina.

Masyarakat dapat melapor melalui Call Center BPBD di (024) 6730212 atau WhatsApp 08122010051 jika terjadi darurat.

Sumber antara
