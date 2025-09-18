Cuaca Jawa Tengah, Kamis (18/9), Hampir Semua Daerah Diguyur Hujan

JPNN.com

Kamis, 18 September 2025 – 08:55 WIB
Ilustrasi seorang menggunakan payung dan pengemudi sepeda motor mengenakas jas mantel menerjang hujan lebat. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Ahmad Yani merilis prakiraan cuaca Jawa Tengah pada Kamis, 18 September 2025.

Sejak pagi, cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan di sejumlah wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Menjelang siang hingga sore hari, hujan ringan hingga sedang diperkirakan mengguyur sebagian besar daerah Jateng.

Khusus Semarang, pagi hari diprakirakan berawan, siang hingga sore hujan ringan, dan awal malam kembali berawan. Suhu udara berkisar antara 26–34°C, kelembapan 45–85 persen, dengan angin bertiup dari timur–selatan berkecepatan 10–25 km/jam.

Berikut prakiraan cuaca di beberapa kota di Jawa Tengah:

  • Cilacap: Berawan, suhu 26–33°C, kelembapan 50–85%
  • Purwokerto: Hujan ringan, 22–31°C, 60–90%.
  • Purbalingga: Hujan ringan, 20–28°C, 55–90%.
  • Banjarnegara: Hujan ringan – sedang, 20–28°C, 60–90%.
  • Kebumen: Berawan, 26–33°C, 50–85%.
  • Purworejo: Hujan ringan, 26–33°C, 55–85%.
  • Wonosobo: Hujan ringan – sedang, 18–26°C, 70–95%.
  • Mungkid: Hujan ringan – sedang, 23–31°C, 55–90%.
  • Boyolali: Hujan ringan – sedang, 21–31°C, 55–90%.
  • Klaten: Hujan ringan, 23–31°C, 55–90%.
  • Sukoharjo: Hujan ringan, 23–31°C, 50–85%.
  • Wonogiri: Hujan ringan, 23–32°C, 50–85%.
  • Karanganyar: Hujan ringan – sedang, 22–31°C, 55–90%.
  • Sragen: Hujan ringan – sedang, 22–31°C, 55–90%.
  • Grobogan: Hujan ringan, 26–34°C, 45–85%.
  • Blora: Hujan ringan, 26–34°C, 45–85%.
  • Rembang: Hujan ringan, 26–34°C, 45–85%.
  • Pati: Hujan ringan, 26–34°C, 45–85%.
  • Kudus: Hujan ringan, 22–31°C, 55–85%.
  • Jepara: Hujan ringan, 26–34°C, 45–85%.
  • Demak: Hujan ringan, 26–34°C, 45–85%.
  • Ungaran: Hujan ringan – sedang, 22–31°C, 55–85%.
  • Temanggung: Hujan ringan – sedang, 20–28°C, 60–90%.
  • Kendal: Hujan ringan, 26–34°C, 45–85%.
  • Batang: Hujan ringan, 26–34°C, 45–85%.
  • Kajen: Hujan ringan, 25–32°C, 55–85%.
  • Pemalang: Berawan, 26–34°C, 45–85%.
  • Slawi: Hujan ringan, 23–32°C, 50–85%.
  • Brebes: Berawan, 26–34°C, 45–85%.
  • Magelang: Hujan ringan – sedang, 24–31°C, 55–90%.
  • Surakarta: Hujan ringan, 23–31°C, 50–85%.
  • Salatiga: Hujan ringan – sedang, 25–32°C, 55–90%.
  • Semarang: Hujan ringan, 26–34°C, 45–85%.
  • Pekalongan: Berawan, 26–34°C, 45–85%.
  • Tegal: Berawan, 26–34°C, 45–85%.
  • Bumiayu: Hujan ringan, 22–31°C, 55–85%.
  • Majenang: Hujan ringan, 22–31°C, 55–85%.
  • Ambarawa: Hujan ringan – sedang, 24–31°C, 55–90%.

BMKG juga mengingatkan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar 0,5–1,5 meter, sementara perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25–2,5 meter.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi hujan disertai angin kencang dan petir, terutama di wilayah pegunungan dan dataran tinggi. (jpnn)

Prakiraan cuaca Jawa Tengah hari ini, Kamis 18 September 2025. Potensi hujan terjadi di beberapa daerah. Berikut daftarnya.

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

