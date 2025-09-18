Misteri Kematian Mahasiswa Unnes: Polisi Periksa 11 Saksi, Keluarga Korban Soroti Bekas Luka Mencurigakan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Misteri kematian mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) Iko Juliant Junior masih belum menemui titik terang.

Penyidik Polda Jawa Tengah kini memeriksa seorang remaja bernama Ilham, yang diketahui merupakan teman sekaligus pembonceng Iko saat insiden maut terjadi.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menjelaskan Ilham menjadi salah satu dari 11 saksi yang sudah dimintai keterangan.

“Saksi ada sebelas, termasuk pengemudi motor Vario dan Ilham yang dibonceng almarhum Iko saat kejadian,” ungkap Artanto, Rabu (17/9).

Seperti diketahui, Iko meninggal dunia seusai mengikuti aksi unjuk rasa di depan Mapolda Jateng.

Polisi menyebut korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Namun, dugaan itu dipertanyakan keluarga dan kuasa hukum.

Selain Ilham, penyidik juga memeriksa seorang anggota Brimob yang berada di lokasi serta ikut membawa korban ke rumah sakit.

“Iya, Brimob yang membawa ke rumah sakit. Ada juga bukti visum, termasuk rekaman CCTV,” lanjut Artanto.