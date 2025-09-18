Viral Pegadaian di Semarang Disebut Pakai Syarat ‘Ngamar’, Polisi Buka Suara

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Jagat maya digegerkan dengan video viral yang menyebut ada praktik gadai di Semarang dengan syarat harus ngamar bareng karyawan.

Rekaman itu beredar luas di TikTok dan bikin heboh warganet.

Polsek Semarang Timur langsung turun tangan mengecek lokasi pegadaian yang dimaksud, yakni Gadai Kurnia.

Hasilnya, polisi memastikan tidak ada aturan resmi semacam itu di tempat tersebut.

“Itu pribadi, bukan terkait Gadai Kurnia. Kejadian di luar pekerjaan,” tegas Kapolsek Semarang Timur Iptu Andy, Kamis (18/9).

Andy menjelaskan kasus ini bermula ketika seorang perempuan ingin menggadaikan dua unit ponsel.

Proses gadai secara resmi berjalan sesuai prosedur. Namun, korban ternyata punya hubungan pribadi dengan salah satu karyawan di sana.

“Karena kenal, mereka saling kontak lewat chat. Lalu muncul kesepakatan pinjam uang secara pribadi dengan pegawai tersebut,” terang Andy.