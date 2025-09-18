JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Viral Pegadaian di Semarang Disebut Pakai Syarat ‘Ngamar’, Polisi Buka Suara

Viral Pegadaian di Semarang Disebut Pakai Syarat ‘Ngamar’, Polisi Buka Suara

Kamis, 18 September 2025 – 14:07 WIB
Viral Pegadaian di Semarang Disebut Pakai Syarat ‘Ngamar’, Polisi Buka Suara - JPNN.com Jateng
Jagat maya digegerkan dengan video viral yang menyebut ada praktik gadai di Semarang dengan syarat harus ngamar bareng karyawan. Foto: Polsek Semarang Utara

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Jagat maya digegerkan dengan video viral yang menyebut ada praktik gadai di Semarang dengan syarat harus ngamar bareng karyawan.

Rekaman itu beredar luas di TikTok dan bikin heboh warganet.

Polsek Semarang Timur langsung turun tangan mengecek lokasi pegadaian yang dimaksud, yakni Gadai Kurnia.

Baca Juga:

Hasilnya, polisi memastikan tidak ada aturan resmi semacam itu di tempat tersebut.

“Itu pribadi, bukan terkait Gadai Kurnia. Kejadian di luar pekerjaan,” tegas Kapolsek Semarang Timur Iptu Andy, Kamis (18/9).

Andy menjelaskan kasus ini bermula ketika seorang perempuan ingin menggadaikan dua unit ponsel.

Baca Juga:

Proses gadai secara resmi berjalan sesuai prosedur. Namun, korban ternyata punya hubungan pribadi dengan salah satu karyawan di sana.

“Karena kenal, mereka saling kontak lewat chat. Lalu muncul kesepakatan pinjam uang secara pribadi dengan pegawai tersebut,” terang Andy.

Jagat maya digegerkan dengan video viral yang menyebut ada praktik gadai di Semarang dengan syarat harus ngamar bareng karyawan.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   gadai pelecehan ngamar pegadaian Kota Semarang viral

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU