Unissula Benarkan Dosennya Dorong dan Usir Dokter Astra dari Ruang Persalinan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) membenarkan dosennya, Muhammad Dias Saktiawan terlibat insiden di ruang persalinan Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung Semarang.

Dias disebut membentak dan mengusir dokter spesialis anestesi bernama Astrandaya Ajie saat mendampingi istrinya yang sedang melahirkan pada 5 September 2025.

Dekan Fakultas Hukum Unissula Jawade Hafidz menjelaskan kronologi peristiwa tersebut berdasarkan klarifikasi terduga pelaku dan pihak rumah sakit.

Baca Juga: Unissula Semarang Berikan Sanksi kepada Dosen Pelaku Kekerasan

Saat itu, istri Dias, Triya Aulia Rosti menjalani proses persalinan dengan didampingi dokter kandungan Stefani Harum Sari dan dua bidan.

Pasien merasakan kesakitan hebat menjelang melahirkan sehingga meminta tindakan medis berupa suntikan Intra Lumbar Analgesia (ILA) dari dokter anestesi, sesuai perjanjian.

Dias sempat mencari dokter Astran agar segera memberikan tindakan, tetapi saat dokter tiba, bayi telah lahir dengan selamat.

Baca Juga: Polda Jateng Selidiki Dugaan Penganiayaan Dokter oleh Dosen Unissula Semarang

Dalam kondisi kecewa, Dias bereaksi keras dan meminta dokter Astrandaya keluar dari ruang persalinan.

"Memang ada suara keras yang diduga dari suami pasien bernama Dias Saltiawan dengan kata-kata 'anjing'. Emosinya tinggi sehingga reaksinya dengan suara begitu keras, kata-kata yang tidak layak diucapkan di ruang persalinan," kata Jawade dalam konferensi pers di Kampus Unissula, Kamis (18/9).