Cerita Trianto Bersama Phapros Kembangkan Olahan Parijoto

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Bagi Trianto, usaha olahan buah parijoto bukan sekadar bisnis, melainkan ikhtiar menjaga warisan lokal sekaligus memberi nilai tambah bagi petani di lereng Gunung Muria, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Harapan itu kini mendapat suntikan semangat baru setelah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) miliknya terpilih menjadi salah satu mitra binaan PT Phapros Tbk (PEHA).

Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), Phapros menyalurkan dana kemitraan senilai Rp2,9 miliar kepada 38 mitra binaan di berbagai daerah, termasuk usaha Trianto di Kabupaten Kudus.

Dukungan ini bukan hanya dalam bentuk modal, tetapi juga pembinaan manajemen, peningkatan kapasitas produksi hingga strategi pemasaran digital.

"Dengan bantuan Phapros, usaha ini diharapkan bisa membuka peluang bagi petani agar lebih sejahtera," ujarnya, Kamis (18/9).

Parijoto, buah khas pegunungan Muria, selama ini lebih banyak dikenal sebagai buah konsumsi tradisional.

Di tangan Trianto, parijoto diolah menjadi berbagai olahan sehat yang mulai mendapat perhatian pasar.

"Semoga program ini terus berlanjut dan membawa kebaikan bagi masyarakat dan bisa menembus pasar ekspor," ujarnya.