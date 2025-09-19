Kasus Kematian Mahasiswa Unnes Iko Juliant, Kuasa Hukum Siap Lapor ke Mabes Polri

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kasus kematian Iko Juliant Junior, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes), masih diselimuti kejanggalan.

Kuasa hukum keluarga menyatakan bakal melapor ke Mabes Polri terkait dugaan tindak pidana yang dialami Iko sebelum mengembuskan napas terakhir seusai mengikuti aksi di Polda Jawa Tengah.

Polisi sebelumnya menyebut Iko meninggal karena kecelakaan. Namun, keluarga dan kuasa hukum menilai ada kejanggalan yang tidak bisa diabaikan.

“Sedang kami siapkan (laporan ke Mabes Polri),” kata Ady Putra Cesario, kuasa hukum keluarga, Jumat (19/9).

Ady menegaskan pihaknya juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera memberi perlindungan kepada saksi kunci dalam kasus ini.

“Mendesak LPSK memproses itu,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menanggapi santai rencana tersebut.

“Monggo, silakan,” tegasnya.