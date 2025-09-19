JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Kasus Kematian Mahasiswa Unnes Iko Juliant, Kuasa Hukum Siap Lapor ke Mabes Polri

Kasus Kematian Mahasiswa Unnes Iko Juliant, Kuasa Hukum Siap Lapor ke Mabes Polri

Jumat, 19 September 2025 – 13:15 WIB
Kasus Kematian Mahasiswa Unnes Iko Juliant, Kuasa Hukum Siap Lapor ke Mabes Polri - JPNN.com Jateng
Rumah duka mendiang Iko Juliant Junior di Perumahan Pondok Beringin 3, Jalan Koro Raya, Ngaliyan, Kota Semarang. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kasus kematian Iko Juliant Junior, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes), masih diselimuti kejanggalan.

Kuasa hukum keluarga menyatakan bakal melapor ke Mabes Polri terkait dugaan tindak pidana yang dialami Iko sebelum mengembuskan napas terakhir seusai mengikuti aksi di Polda Jawa Tengah.

Polisi sebelumnya menyebut Iko meninggal karena kecelakaan. Namun, keluarga dan kuasa hukum menilai ada kejanggalan yang tidak bisa diabaikan.

Baca Juga:

“Sedang kami siapkan (laporan ke Mabes Polri),” kata Ady Putra Cesario, kuasa hukum keluarga, Jumat (19/9).

Ady menegaskan pihaknya juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera memberi perlindungan kepada saksi kunci dalam kasus ini.

“Mendesak LPSK memproses itu,” ujarnya.

Baca Juga:

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menanggapi santai rencana tersebut.

“Monggo, silakan,” tegasnya. 

Kasus kematian Iko Juliant Junior, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes), masih diselimuti kejanggalan.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   kematian mahasiswa unnes iko juliant junior mabes polri kuasa hukum Polda Jawa Tengah polisi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU