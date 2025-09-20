Serap Aspirasi di Demak, Anggota DPR RI Andhika Pangarso Janji Dorong Bumdesma Bisa Salurkan KUR

jateng.jpnn.com, DEMAK - Anggota DPR RI Andhika Satya Wasistho Pangarso berjanji akan mendorong agar Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Lembaga Keuangan Desa (LKD) bisa ikut menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Andhika menyampaikan pemerintah mengalokasikan target penyaluran KUR sebesar Rp300 triliun untuk tahun 2025. Dengan banyaknya ruang yang tidak bisa diisi oleh bank-bank Himbara, dia mendorong agar Bumdesma bisa ikut dilibatkan dalam penyaluran KUR.

"Perputaran uang di Bumdesma cukup besar. Ini hal yang baik dan potensial," katanya saat Kunjungan Dapil di Aula Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jumat (19/9).

Anggota Komisi VII itu menambahkan selama ini Bumdesma memiliki kedekatan khusus dengan para nasabahnya sehingga potensi tersebut harus terus diperkuat.

"Jangan menutup diri, tetapi harus ada ruang dialog lagi bersama Bumdesma melalui Kementerian UMKM sehingga Bumdesma bisa mendapatkan alokasi KUR," katanya.

Dia pun menyebut bahwa wacana penyaluran KUR oleh Bumdesma bukan hal baru. "Kementerian UMKM harusnya tidak awam lagi, ini sudah pernah dibicarakan, tetapi tidak ada tindaklanjut. Kami akan dorong lagi," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Forum Bumdesma Kabupaten Demak, Andika Wisnu, menyambut positif kunjungan tersebut. Menurutnya, kehadiran wakil rakyat di tengah pelaku ekonomi desa menjadi bukti perhatian terhadap upaya pemberdayaan masyarakat.

"Harapan kami, kunjungan dapil kali ini membawa manfaat lebih besar, agar program DPR bisa dititipkan melalui Bumdesma, terutama di wilayah Demak,” ungkapnya.