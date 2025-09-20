Pantura Semarang–Kendal Lumpuh Akibat Tabrakan 2 Truk Besar di Mangkang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua truk besar terjadi di Pantura Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di depan Swalayan Aneka Jaya Mangkang, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (20/9) pagi.

Peristiwa itu tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi mengakibatkan kemacetan panjang di jalur utama Semarang–Kendal.

Seorang warga setempat, Lukman, yang memiliki warung makan di depan lokasi kejadian, mengaku mendengar suara benturan keras sekitar pukul 08.00 WIB.

Baca Juga: Buronan Kasus Penggelapan Rp 292 Juta Ditangkap Kejari Semarang

“Saya tidak tahu pasti kejadiannya karena posisi waktu itu di dapur, tetapi suaranya keras sekali. Begitu keluar, sudah terlihat truk kecelakaan di depan warung,” ujar Lukman, Sabtu (20/9).

Kasubnit Gakkum I Satlantas Polrestabes Semarang Iptu Novita Candra menjelaskan kecelakaan bermula ketika sebuah truk trailer Isuzu Giga Tractor Head putih yang dikemudikan Priyo, warga Patebon, Kabupaten Kendal, melaju menuju Kota Semarang.

“Diduga ban depan sebelah kanan pecah saat melintas di lokasi, sehingga kendaraan oleng ke kanan dan menyeberang median jalan,” kata Novita dikonfirmasi JPNN.com.

Truk tersebut kemudian menabrak truk gandeng Mitsubishi Fuso merah yang dikemudikan Muhamad S, warga Kedungwuni, Pekalongan yang sedang melaju ke barat.

“Akibat benturan, sopir truk gandeng mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke RS Samsoe Hidajat Semarang,” ujarnya.