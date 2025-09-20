PSM Gratia Choir SCU Harumkan Indonesia, Boyong Gelar Juara Dunia di Bulgaria

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Paduan Suara Soegijapranata Catholic University (SCU) Gratia Choir sukses mengibarkan Merah Putih setelah menyabet gelar Grand Prix Winner dalam ajang bergengsi 43rd International Choir Competition Prof. Georgi Dimitrov 2025 di Varna, Bulgaria.

Kompetisi yang berlangsung 11–14 September 2025 itu menjadi momen bersejarah. Gratia Choir bukan hanya satu-satunya wakil Indonesia, tetapi juga berhasil memborong sejumlah penghargaan, yakni Juara 1 kategori Mixed Choir, Juara 2 kategori Men’s and Women’s Choir, serta penghargaan khusus The Brightest Stage Presence.

“Ini pencapaian luar biasa. Perjalanan penuh kerja keras terbayar dengan hasil membanggakan,” ujar Vicky Vielo, salah satu penyanyi Gratia Choir SCU melalui keterangan resmi yang diterima JPNN, Sabtu (20/9).

Rombongan Indonesia berangkat ke Bulgaria dengan 29 penyanyi, satu konduktor, serta tim official. Mereka mendapat dukungan penuh dari YB. Dwi Setianto selaku Ketua Pusat Kegiatan Mahasiswa dan Alumni (PKMA) SCU.

Persiapan panjang dilakukan sejak audisi Desember 2024. Latihan intensif dimulai Februari 2025, hingga akhirnya mereka tampil percaya diri di atas panggung Bulgaria dengan membawakan repertoar kelas dunia seperti Svetliyat dhazd, Daemon, Fair Phyllis, Besame Mucho, Gayatri, Stabat Mater, Domine Deus Meus, hingga Tari Sanghyang.

Sebelum berangkat, Gratia Choir juga sempat menggelar konser pra-kompetisi bertajuk Renjana: Simfoni Asa Membara di Semarang dan Jakarta.

Prestasi di Bulgaria menambah daftar panjang kiprah internasional Gratia Choir. Sebelumnya, mereka pernah berlaga di Singapura (2016), Italia (2017), Spanyol dan Ceko (2019), serta Latvia dan Italia (2023).

Dengan semangat Talenta Pro Patria et Humanitate, talenta terbaik dipersembahkan untuk bangsa dan kemanusiaan, Gratia Choir sekali lagi berhasil membuktikan bahwa anak muda Indonesia mampu bersuara lantang di panggung dunia. (jpnn)