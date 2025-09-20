Akses ke GIIAS Semarang 2025 Makin Mudah, Ini Jalur & Tempat Parkirnya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gelaran pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah, GIIAS Semarang 2025, akan berlangsung di Muladi Dome, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang pada 24–28 September 2025.

Ajang ini menjadi bagian dari rangkaian GIIAS The Series yang menampilkan kendaraan terbaru, inovasi teknologi hingga program interaktif bagi pengunjung.

Project Director GIIAS The Series 2025 Abiyoso Wietono menjelaskan penyelenggaraan tahun ini tidak hanya menonjolkan kecanggihan teknologi otomotif, tetapi juga mengutamakan kenyamanan pengunjung.

“Pemilihan lokasi yang strategis dan mudah dijangkau bertujuan agar masyarakat dapat hadir lebih mudah serta menjadikan GIIAS Semarang sebagai destinasi utama pecinta otomotif di Jawa Tengah,” ujarnya, Sabtu (20/9).

Pameran ini mendapat dukungan penuh dari berbagai sponsor. Astra Financial hadir sebagai platinum sponsor bersama FIFGROUP, Astra Credit Companies (ACC), Toyota Astra Finance Services (TAF), Asuransi Astra, Astra Life, AstraPay, SEVA, dan Bank Saqu.

Selain itu, PLN Mobile dan Berkah Event juga turut mendukung terselenggaranya acara.

Menurut Abiyoso, kehadiran sponsor menjadi bagian penting dalam menghadirkan beragam pengalaman menarik.

“Selama lima hari penyelenggaraan, GIIAS Semarang 2025 akan menghadirkan beragam keseruan dan pengalaman otomotif yang sayang dilewatkan,” katanya.