Dorong Generasi Emas, Program Makan Bergizi Gratis Disosialisasikan di Salatiga

jateng.jpnn.com, SALATIGA - Program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digencarkan ke berbagai daerah, termasuk di Kota Salatiga.

Sosialisasi yang digelar di Gedung IPHI Kutowimangun, Tingkir, Jumat (19/9), ini diinisiasi Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

Acara bertajuk Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia itu menghadirkan Anggota Komisi IX DPR RI Muh Haris, Kepala Klinik Nurul Islam Salma Karina, perwakilan BGN Rieska Fajarmawati, serta tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Muh Haris menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program, melainkan investasi jangka panjang bagi bangsa.

“Dengan gizi yang baik, anak-anak kita akan tumbuh sehat, cerdas, dan siap bersaing. Ini fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Hal senada disampaikan perwakilan BGN, Rieska Fajarmawati.

Diammenekankan bahwa MBG menjadi prioritas nasional yang harus memenuhi standar gizi seimbang, kecukupan kalori, higienitas, dan keamanan pangan.

Sementara itu, Kepala Klinik Nurul Islam Salma Karina menyoroti tingginya kasus anemia pada ibu hamil yang berdampak pada risiko stunting.