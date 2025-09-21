JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Dorong Generasi Emas, Program Makan Bergizi Gratis Disosialisasikan di Salatiga

Dorong Generasi Emas, Program Makan Bergizi Gratis Disosialisasikan di Salatiga

Minggu, 21 September 2025 – 13:48 WIB
Dorong Generasi Emas, Program Makan Bergizi Gratis Disosialisasikan di Salatiga - JPNN.com Jateng
Program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digencarkan ke berbagai daerah, termasuk di Kota Salatiga. Foto: dok. untuk JPNN

jateng.jpnn.com, SALATIGA - Program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digencarkan ke berbagai daerah, termasuk di Kota Salatiga.

Sosialisasi yang digelar di Gedung IPHI Kutowimangun, Tingkir, Jumat (19/9), ini diinisiasi Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

Acara bertajuk Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia itu menghadirkan Anggota Komisi IX DPR RI Muh Haris, Kepala Klinik Nurul Islam Salma Karina, perwakilan BGN Rieska Fajarmawati, serta tokoh masyarakat.

Baca Juga:

Dalam sambutannya, Muh Haris menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program, melainkan investasi jangka panjang bagi bangsa.

“Dengan gizi yang baik, anak-anak kita akan tumbuh sehat, cerdas, dan siap bersaing. Ini fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Hal senada disampaikan perwakilan BGN, Rieska Fajarmawati. 

Baca Juga:

Diammenekankan bahwa MBG menjadi prioritas nasional yang harus memenuhi standar gizi seimbang, kecukupan kalori, higienitas, dan keamanan pangan.

Sementara itu, Kepala Klinik Nurul Islam Salma Karina menyoroti tingginya kasus anemia pada ibu hamil yang berdampak pada risiko stunting.

Program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digencarkan ke berbagai daerah, termasuk di Kota Salatiga.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   makan bergizi gratis mbg sosialisasi mbg salatiga

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU