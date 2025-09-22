Lobi Gedung KPT Brebes Ambruk, Dua Pekerja Luka, Polisi Turun Tangan

jateng.jpnn.com, BREBES - Peristiwa nahas menimpa Gedung Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Bagian lobi atas gedung tersebut tiba-tiba roboh pada Minggu (21/9), hingga membuat panik warga sekitar.

Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardiansyah memastikan pihaknya langsung turun tangan. Garis polisi dipasang untuk mengamankan lokasi sekaligus mengantisipasi jika terjadi robohan susulan.

“Dipasang garis polisi di sekitar lokasi untuk menjaga jarak aman. Masyarakat masih bisa beraktivitas, tapi tetap dengan kewaspadaan,” ujar Lilik.

Polisi kini tengah menyelidiki penyebab ambruknya bangunan tersebut. Namun, Lilik menegaskan investigasi butuh waktu karena harus dilakukan secara menyeluruh.

Dalam insiden itu, dua pekerja bangunan yang tengah merenovasi lobi menjadi korban. Keduanya langsung dilarikan ke rumah sakit.

“Dua korban, semuanya pekerja. Satu di antaranya mengalami luka cukup parah di bagian tangan,” ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab robohnya lobi gedung Pemkab Brebes itu masih misterius dan dalam penyelidikan kepolisian. (antara/jpnn)