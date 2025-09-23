Shuttle Gratis & Parkir Luas Siap Sambut Pengunjung GIIAS Semarang 2025

jateng.jpnn.com, SEMARANG - GIIAS Semarang 2025 siap digelar di Muladi Dome, Universitas Diponegoro (Undip), pada 24–28 September mendatang.

Panitia menyiapkan berbagai fasilitas penunjang demi memastikan kenyamanan sekaligus kelancaran mobilitas ribuan pengunjung yang diperkirakan hadir.

Salah satu fokus utama adalah ketersediaan area parkir. Panitia menyediakan lebih dari 1.000 slot parkir di sejumlah titik strategis.

Gedung Muladi Dome menjadi lokasi utama dengan kapasitas lebih dari 700 kendaraan, baik roda dua maupun roda empat.

Alternatif lain berada di SPBU Undip yang berjarak sekitar 100 meter dari venue dengan daya tampung hingga 200 kendaraan.

Selain itu, sepanjang Jalan Banyu Putih Raya juga disiapkan sebagai area parkir tambahan.

Dari titik ini, panitia menyediakan layanan shuttle gratis yang beroperasi secara berkala untuk mengantar pengunjung menuju lokasi pameran.

“GIIAS Semarang 2025 menyiapkan area parkir yang memadai serta layanan shuttle gratis guna memberikan kemudahan sekaligus menghadirkan pengalaman terbaik bagi seluruh pengunjung,” kata Project Director GIIAS The Series Abiyoso Wietono Senin (22/9).