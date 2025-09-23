Astra Financial Bidik Transaksi Rp 124 Miliar di GIIAS Semarang 2025

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Semarang 2025 siap digelar di Muladi Dome Universitas Diponegoro pada 24–28 September.

Untuk pertama kalinya, Astra Financial tampil sebagai platinum sponsor dalam ajang bergengsi yang akan menghadirkan berbagai inovasi dan teknologi terkini industri otomotif di Jawa Tengah.

Project Director Astra Financial GIIAS Tan Chian Hok menjelaskan keterlibatan ini merupakan langkah strategis bersama delapan unit bisnis, FIFGROUP, Astra Credit Companies (ACC), Toyota Astra Financial Services (TAF), Asuransi Astra, Astra Life, AstraPay, SEVA dan Bank Saqu.

Seluruh layanan itu dihadirkan dalam konsep One Stop Financial Solution untuk memperluas akses pembiayaan kendaraan.

“Astra Financial menargetkan nilai transaksi Rp124 miliar selama GIIAS Semarang. Pertumbuhan penyaluran pembiayaan ACC dan TAF di Jawa Tengah pada semester pertama 2025 naik 4 persen menjadi Rp 1,56 triliun. Harapan kami, GIIAS akan membawa dampak positif bagi industri otomotif di Semarang dan sekitarnya,” kata Tan Chian Hok, Senin (22/9).

Optimisme serupa juga disampaikan Sekretaris Umum GAIKINDO Kukuh Kumara yang menyebut Jawa Tengah menjadi salah satu motor penggerak otomotif nasional.

“Kontribusi Jawa Tengah mencapai 5,2 persen terhadap pencapaian industri otomotif nasional. Kehadiran GIIAS di Semarang diharapkan menjadi katalis pertumbuhan sekaligus memberi dampak ekonomi bagi daerah,” ujarnya.

Tan Chian Hok menyebut rangkaian program ini dihadirkan untuk memberikan pengalaman finansial yang praktis sekaligus menguntungkan.