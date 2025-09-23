JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Tak Ada Ruang Bagi Narkoba, Lapas Perempuan Semarang Gelar Deklarasi Bersinar

Tak Ada Ruang Bagi Narkoba, Lapas Perempuan Semarang Gelar Deklarasi Bersinar

Selasa, 23 September 2025 – 16:22 WIB
Tak Ada Ruang Bagi Narkoba, Lapas Perempuan Semarang Gelar Deklarasi Bersinar - JPNN.com Jateng
Deklarasi Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang Bersih dari Narkoba (Bersinar). FOTO: Humas Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Semarang, Jawa Tengah mendeklarasikan diri sebagai Lapas Bersih dari Narkoba (Bersinar).

Komitmen tersebut diumumkan melalui apel siaga yang digelar, Selasa (23/9).

Kepala Lapas Perempuan Semarang Ade Agustina menyebut pencanangan ini bukan sekadar slogan, melainkan dibuktikan lewat langkah konkret.

Baca Juga:

“Kami sudah rutin melakukan penggeledahan, razia, serta tes urine bagi pegawai dan warga binaan. Sejak Februari hingga sekarang, hasilnya bersih dari narkotika,” ujar Ade.

Menurutnya, barang yang ditemukan dalam razia umumnya hanya aksesoris yang berpotensi mengganggu keamanan, bukan narkoba.

Tes urine juga dilaksanakan secara berkala, meski terbatas pada prioritas tertentu karena keterbatasan alat.

Baca Juga:

“Setiap bulan kami lakukan sampling. Jika ada perilaku mencurigakan, kami segera lakukan tes tambahan,” ujarnya.

Ade menuturkan saat ini terdapat 249 warga binaan di Lapas Perempuan Semarang, dengan 113 di antaranya terkait kasus narkotika, mulai dari pengguna, pengedar, hingga bandar dengan vonis seumur hidup.

Lapas Perempuan Semarang menggelar deklarasi Bersinar, tegaskan tak ada ruang bagi narkoba.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng narkoba semarang Lapas Perempuan bersih dari narkoba

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU