JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Tunjangan Rumah Pimpinan DPRD Jateng Rp 79 Juta Dihapus Mulai Oktober

Tunjangan Rumah Pimpinan DPRD Jateng Rp 79 Juta Dihapus Mulai Oktober

Selasa, 23 September 2025 – 21:08 WIB
Tunjangan Rumah Pimpinan DPRD Jateng Rp 79 Juta Dihapus Mulai Oktober - JPNN.com Jateng
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumanto. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tunjangan rumah bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) resmi ditiadakan mulai 1 Oktober 2025.

Besaran tunjangan tersebut sebelumnya mencapai hampir Rp 80 juta per bulan untuk setiap pimpinan dewan.

Ketua DPRD Jateng Sumanto menjelaskan keputusan ini diambil setelah dilakukan appraisal atau penilaian atas tunjangan rumah, menyusul desakan masyarakat sipil melalui aksi unjuk rasa pada akhir Agustus 2025.

Baca Juga:

“Pimpinan DPRD Jateng yang berjumlah lima orang sepakat tidak lagi mengambil tunjangan rumah. Jadi mulai bulan depan, tunjangan perumahan ditiadakan,” kata Sumanto seusai rapat paripurna di Kantor DPRD Jateng, Kota Semarang, Selasa (23/9).

Menurutnya, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, pejabat dewan berhak atas tunjangan rumah apabila tidak disediakan rumah jabatan.

Karena tunjangan dihentikan, Pemerintah Provinsi Jateng diminta segera menyiapkan rumah dinas.

Baca Juga:

“Pak Sekda bertugas mencarikan rumah dinas untuk pimpinan DPRD,” ujar Sumanto.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno membenarkan bahwa pimpinan DPRD memiliki dua opsi, yaitu menerima tunjangan atau menggunakan rumah dinas.

Mulai Oktober 2025, tunjangan perumahan pimpinan DPRD Jateng akan dihapus.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng dprd jateng semarang tunjangan rumah dprd

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU