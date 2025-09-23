SenengMinton Solo 2025, Cetak Generasi Baru Bulu Tangkis Indonesia

jateng.jpnn.com, SOLO - Olahraga bulu tangkis diperkenalkan sejak dini kepada ratusan siswa sekolah dasar melalui Festival SenengMinton Solo 2025.

Ajang yang digagas Bakti Olahraga Djarum Foundation bersama Pengurus Provinsi PBSI Jawa Tengah ini diikuti 451 peserta dari 16 SD dan berlangsung di GOR FKOR Universitas Sebelas Maret (UNS), Selasa (23/9).

Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation Yoppy Rosimin menjelaskan festival ini menjadi sarana menyebarkan “virus positif” agar anak-anak mencintai bulu tangkis dengan cara menyenangkan.

“Kami berkomitmen untuk mendukung keberlangsungan ekosistem bulu tangkis yang menjadi cabang olahraga andalan Indonesia di mata dunia,” ujar Yoppy.

Dia berharap format fun games yang diterapkan dapat menjadi langkah awal pembibitan atlet secara terstruktur hingga lahir generasi penerus bulu tangkis Indonesia.

“Festival SenengMinton merupakan salah satu upaya kami dalam memasyarakatkan bulu tangkis dari level grassroot yang dikemas dengan cara menyenangkan. Melalui perlombaan ini, kami berharap para peserta secara gembira berkenalan dengan olahraga bulu tangkis dan termotivasi untuk menekuninya lebih serius,” ujar Yoppy.

Wakil Ketua Umum Pengprov PBSI Jateng Yuni Kartika menyambut positif antusiasme peserta di Solo.

“Kami memandang pentingnya mengenalkan olahraga bulu tangkis sejak usia dini untuk dibina lebih lanjut. Kami ingin agar para peserta Festival SenengMinton bisa enjoy belajar hal tentang bulu tangkis,” ujar Yuni.