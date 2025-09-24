Mayat Petugas Kebersihan Ditemukan di Selokan Dekat Mapolda Jateng

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Warga dikejutkan dengan penemuan mayat seorang laki-laki di selokan dekat Mapolda Jawa Tengah (Jateng), Kota Semarang, Rabu (24/9) sekitar pukul 11.30 WIB.

Lokasi kejadian juga dekat dengan Masjid Miftahul Huda, Jalan Diponegoro, Kelurahan Tegalsari, Kecanatan Candisari, Kota Semarang.

Korban diketahui bernama Supriyanto (48), warga sekitar yang sehari-hari bekerja sebagai petugas kebersihan di Telkom Jalan Pahlawan, Kota Semarang.

Saat ditemukan, dia dalam posisi tertelungkup, mengenakan jaket biru, celana pendek lengkap dengan sandal slopnya.

Menurut tetangga bernama Giarto, korban sebelumnya izin tidak masuk kerja karena sakit. “Semalam dia tidak pulang, terakhir mengirim WhatsApp ke keluarga sekitar pukul 04.00 WIB,” ujarnya.

Takmir Masjid Miftahul Huda, Adi menyebut rekaman CCTV menunjukkan korban sempat memarkir sepeda motor di depan masjid sebelum berjalan ke arah utara, mendekati lokasi selokan tempat ia ditemukan meninggal.

“Kemungkinan korban jatuh, karena terlihat membawa kantong berisi sampah,” katanya.

Kanit Reskrim Polsek Candisari Iptu Bunawi menyatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Namun, penyebab pasti kematian masih menunggu hasil visum dari rumah sakit.