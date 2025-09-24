GIIAS Semarang Resmi Dibuka, 19 Merek Otomotif Pamerkan Produk

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Semarang 2025 resmi dibuka, Rabu (24/9), di Muladi Dome, Undip Tembalang.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi hadir langsung meresmikan ajang otomotif terbesar di Jawa Tengah itu.

Dalam sambutannya, Luthfi menegaskan bahwa GIIAS bukan sekadar seremoni, tetapi juga momentum penting bagi pertumbuhan industri kendaraan bermotor di Jawa Tengah.

Baca Juga: Astra Financial Bidik Transaksi Rp 124 Miliar di GIIAS Semarang 2025

“Pertumbuhan ekonomi Jateng mencapai 5,98 persen, di atas nasional. Ini berdampak positif pada industri otomotif,” ujarnya.

Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran GAIKINDO Anton Kumonty menambahkan GIIAS Semarang menjadi bagian dari GIIAS The Series. Tahun ini, enam merek baru ikut bergabung, menandakan besarnya daya tarik pasar otomotif Jateng.

Sebanyak 19 merek kendaraan hadir, terdiri dari 14 mobil penumpang seperti Toyota, Honda, Wuling, hingga pendatang baru Vinfast. Lalu, 5 merek roda dua seperti Benelli, Royal Enfield, hingga Morbidelli. Tak ketinggalan lebih dari 30 industri pendukung juga ikut meramaikan.

Sponsor utama ajang ini adalah Astra Financial bersama FIFGROUP, ACC, TAF, Astra Life, AstraPay, SEVA, hingga Bank Saqu. Dukungan juga datang dari PLN Mobile dan Berkah Event.

Pengunjung bisa menikmati pameran ini selama lima hari hingga 28 September 2025. Tiket dijual Rp15 ribu (weekdays) dan Rp25 ribu (weekend) via aplikasi Auto360. Untuk pembelian langsung di lokasi, tiket dipatok Rp20 ribu (weekdays) dan Rp30 ribu (weekend).