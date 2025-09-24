Wuling Geber Produk Baru di GIIAS Semarang 2025, Ada BinguoEV Sampai Cortez Darion

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wuling Motors (Wuling) tancap gas di ajang GIIAS The Series 2025 yang kali ini digelar di Muladi Dome, Universitas Diponegoro, Semarang, 24–28 September 2025.

Mengusung tema Dibangun di Indonesia, untuk Anda, Wuling menempati booth D seluas 216 m².

Di sana, pengunjung bisa melihat langsung deretan produk anyar, mulai New BinguoEV, Mitra EV Blind Van, hingga Cortez Darion EV yang sudah bisa dipesan lebih awal.

“Semarang jadi kota kedua rangkaian GIIAS The Series 2025. Kami ingin makin dekat dengan masyarakat dengan membawa jajaran produk unggulan, sekaligus memberi kesempatan test drive langsung,” kata Angga selaku Regional Sales Manager Wuling Motors pada Rabu (24/9).

Andalan Baru:

New BinguoEV hadir dengan desain klasik yang lebih segar, varian Lite dan Pro, serta pilihan interior baru.

Mitra EV, kendaraan listrik niaga pertama Wuling, ditawarkan dalam versi minibus dan blind van dengan jarak tempuh 300–400 km.

Cortez Darion EV & PHEV, MPV keluarga 7-seater dengan fitur premium seperti Autocomfort Sliding Door dan electric sunroof.

Wuling juga kasih sederet keuntungan khusus, mulai DP ringan Rp8 jutaan, cicilan Rp2 jutaan, lifetime warranty untuk komponen inti EV & HEV, hingga program Resale Value Guarantee 70%.

Tak ketinggalan ada lucky dip berhadiah iPhone 16, Smart TV, emas 5 gram, sampai grand prize nasional 1 unit BinguoEV. (jpnn)