Mitsubishi Bidik 315 SPK di GIIAS Semarang 2025

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Mitsubishi Motors hadir dalam ajang GIIAS Semarang 2025 yang berlangsung di Muladi Dome Universitas Diponegoro (Undip) pada 24–28 September 2025. Pada pameran ini, Mitsubishi menargetkan 315 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK).

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menghadirkan dua model andalan, yakni Mitsubishi Destinator, SUV keluarga premium 7-seater terbaru, serta Mitsubishi Xforce Ultimate DS.

Kehadiran keduanya menjadi penegasan komitmen Mitsubishi Motors dalam menyediakan kendaraan yang sesuai kebutuhan masyarakat, baik untuk mobilitas keluarga, aktivitas harian, hingga perjalanan jarak jauh.

Sejak pertama kali diluncurkan di GIIAS 2025 bulan Juli lalu, Mitsubishi Destinator langsung mencatat respons positif.

Director of Sales & Marketing Division MMKSI Yoshio Igarashi menyampaikan antusiasme masyarakat sangat tinggi.

“Sejak diluncurkan di ajang GIIAS 2025 Juli lalu, kami telah mencatat lebih dari 8.000 SPK,” ujarnya.

Igarashi menyebut melampaui target awal perusahaan. Namun tingginya permintaan membuat sebagian konsumen harus menunggu pengiriman unit.

“Atas apresiasi luar biasa dari masyarakat, kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf sekaligus meminta kesabaran dari konsumen yang masih menunggu unit berstatus inden,” katanya.