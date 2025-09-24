Harga Mulai Rp 435 Juta, Mazda Hadirkan Model Terbaru di GIIAS Semarang 2025

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Mazda ikut meramaikan ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Semarang 2025 yang digelar di Muladi Dome Universitas Diponegoro (Undip), 24–28 September 2025.

Dalam pameran ini, PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) sebagai Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) sekaligus distributor resmi Mazda di Indonesia, menargetkan 50 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK).

Tiga unit ditampilkan, yakni The New Mazda CX-60 Sport Machine Grey Metallic, The New Mazda CX-3 Kuro Snowflake White Pearl, dan Mazda CX-5 Kuro Soul Red Crystal Metallic.

Baca Juga: Mitsubishi Bidik 315 SPK di GIIAS Semarang 2025

Chief Operating Officer PT EMI Ricky Thio mengatakan Mazda selalu lahir dari jati diri yang kuat dibangun atas karakter dan filosofi mendalam.

“Karena itu, di GIIAS 2025, kami tidak hanya menampilkan produk-produk terbaik, tetapi juga menghadirkan semangat Omotenashi, aksi keramahtamahan khas Jepang yang tulus dan penuh perhatian terhadap setiap detail,” ujarnya.

Secara nasional, Pulau Jawa masih menjadi kontributor terbesar penjualan Mazda.

Jawa Tengah, khususnya Semarang, Yogyakarta dan Solo menempati posisi kedua setelah Jabodetabek dengan kontribusi lebih dari 12 persen sepanjang 2024.

“Capaian ini menunjukkan potensi pasar yang besar. Melalui peluncuran model terbaru di GIIAS Semarang 2025, kami optimistis dapat memperkuat posisi Mazda di Jawa Tengah sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen yang mencari kualitas dan pengalaman berkendara istimewa,” kata Ricky.