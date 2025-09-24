Diluncurkan di GIIAS Semarang 2025, BYD ATTO 1 Tawarkan Solusi Mobilitas Urban Berkelanjutan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Setelah sukses mengguncang GIIAS Jakarta dan Surabaya, giliran Semarang jadi panggung berikutnya bagi BYD.

Di ajang GIIAS Semarang 2025 yang berlangsung di Muladi Dome, UNDIP (24–28 September), BYD resmi memperkenalkan BYD ATTO 1, city car listrik yang langsung jadi sorotan berkat harga ramah kantong dan segudang fitur modern.

Mobil listrik mungil ini dibanderol dengan harga Rp 209 juta OTR Jawa Tengah untuk varian Dynamic, dan Rp 249 juta untuk varian Premium. Kehadirannya ditujukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan yang menginginkan kendaraan praktis, efisien, tapi tetap stylish.

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao menyebut peluncuran ATTO 1 sebagai langkah strategis BYD untuk memperluas akses kendaraan listrik di Indonesia, khususnya Jawa Tengah.

“ATTO 1 kami rancang sesuai gaya hidup masyarakat urban. Efisien, praktis, modern, sekaligus ramah lingkungan. Harapannya bisa jadi pilihan mobil pertama bagi generasi muda,” ujarnya, Rabu (24/9).

Ringkas, Lincah, dan Penuh Fitur

Sebagai city car listrik, BYD ATTO 1 punya dimensi kompak: panjang 3.925 mm, lebar 1.720 mm, tinggi 1.590 mm, dengan wheelbase 2.500 mm. Cocok buat jalan sempit perkotaan sekaligus tetap nyaman untuk perjalanan jarak menengah.

Untuk varian Premium, jarak tempuhnya bisa mencapai 380 km sekali isi daya, sementara varian Dynamic mencapai 300 km. Baterai Blade Battery jadi jantung pacu yang memastikan efisiensi sekaligus keamanan.