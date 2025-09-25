Ribuan Eks Buruh Sritex Tuntut Pesangon, Gubernur Jateng Lakukan Ini

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turun langsung menemui ribuan eks buruh PT Sritex yang menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jateng, Rabu (24/9).

Aksi itu digelar lantaran sudah hampir tujuh bulan sejak PHK massal akibat PT Sritex dinyatakan pailit, hak pesangon sekitar 8.500 karyawan tak kunjung dibayarkan.

“Kami menekan kurator karena bekerjanya lambat,” kata Eko Widaryanto, perwakilan Federasi Serikat Tekstil Sandang dan Kulit KSPSI.

Menurut Eko, kondisi eks pekerja Sritex kini sangat memprihatinkan. Dari ribuan buruh yang di-PHK, hanya sekitar 5–10 persen yang sudah bekerja di perusahaan lain.

Sisanya masih menganggur, terjebak isu bahwa Sritex akan kembali beroperasi sehingga mereka urung pindah kerja.

Selama ini, pekerja hanya bisa mengandalkan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan. Sementara pesangon dan THR yang dijanjikan setelah aset perusahaan dijual, belum ada kejelasan.

Menanggapi itu, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan pihaknya segera turun tangan. Dia langsung menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja dan Satgas PHK Jateng menggelar rapat bersama kurator.

“Kami rapat dengan Satgas PHK Pemprov. Kami undang kuratornya, lawyer-nya, desk tenaga kerja Polda Jateng untuk rapat bersama. Kami mapping masalah Sritex untuk segera kita selesaikan. Masalahnya ada di pesangon, karena kerja kurator yang belum selesai,” tegas Luthfi.