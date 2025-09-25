Santap Mi, Ayam & Tahu MBG, Ratusan Siswa SMP di Rembang Keracunan
jateng.jpnn.com, REMBANG - Kasus keracunan massal akibat mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi kembali di Jawa Tengah (Jateng).
Kali ini, menimpa siswa SMP Negeri 1 Kragan, Kabupaten Rembang, Jateng.
Sebanyak 187 anak dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG yang disajikan pada Selasa (23/9).
Hingga Kamis (25/9), 14 siswa masih menjalani perawatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat.
Kepala Sekolah SMP N 1 Kragan Dahlan Slamet menjelaskan pada awalnya terdapat 173 siswa yang melapor sakit pada Rabu (24/9). Namun, jumlahnya bertambah sehari setelahnya.
“Untuk hari ini ada penambahan 14 siswa, sehingga totalnya 187 siswa,” ujarnya, Kamis (25/9).
Menurut Dahlan, gejala yang dialami para siswa meliputi mual, muntah, pusing, diare dan sakit perut.
Dari total korban, 14 siswa masih dirawat di beberapa puskesmas, yakni Puskesmas Kragan 1 sebanyak lima siswa, Puskesmas Kragan 2 ada enam siswa, Puskesmas Sarang 1 ada dua siswa dan satu siswa dirawat di Puskesmas Sarang 2.
Kasus keracunan massal menimpa ratusan siswa SMP di Rembang seusai menyantap menu MBG.
