Santap Mi, Ayam & Tahu MBG, Ratusan Siswa SMP di Rembang Keracunan

Kamis, 25 September 2025 – 17:05 WIB
Ilustrasi siswa sedang menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, REMBANG - Kasus keracunan massal akibat mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi kembali di Jawa Tengah (Jateng).

Kali ini, menimpa siswa SMP Negeri 1 Kragan, Kabupaten Rembang, Jateng.

Sebanyak 187 anak dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG yang disajikan pada Selasa (23/9).

Hingga Kamis (25/9), 14 siswa masih menjalani perawatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat.

Kepala Sekolah SMP N 1 Kragan Dahlan Slamet menjelaskan pada awalnya terdapat 173 siswa yang melapor sakit pada Rabu (24/9). Namun, jumlahnya bertambah sehari setelahnya.

“Untuk hari ini ada penambahan 14 siswa, sehingga totalnya 187 siswa,” ujarnya, Kamis (25/9).

Menurut Dahlan, gejala yang dialami para siswa meliputi mual, muntah, pusing, diare dan sakit perut.

Dari total korban, 14 siswa masih dirawat di beberapa puskesmas, yakni Puskesmas Kragan 1 sebanyak lima siswa, Puskesmas Kragan 2 ada enam siswa, Puskesmas Sarang 1 ada dua siswa dan satu siswa dirawat di Puskesmas Sarang 2.

Kasus keracunan massal menimpa ratusan siswa SMP di Rembang seusai menyantap menu MBG.
