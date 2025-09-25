Epson Luncurkan Lini Produk 2025, Tawarkan Printer & Scanner Ramah Lingkungan untuk Bisnis Modern

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Epson menegaskan posisinya sebagai pemimpin global dalam teknologi pencetakan dan pemindaian dengan meluncurkan lini produk terbaru 2025 di Jakarta, Kamis (25/9).

Mengusung tema Powering Productivity with Sustainable Technology, Epson menghadirkan rangkaian printer dan scanner yang dirancang untuk menjawab kebutuhan bisnis modern: cepat, efisien, sekaligus ramah lingkungan.

Peluncuran kali ini menghadirkan sederet produk andalan, mulai dari printer Business Inkjet A3 mono AM-M5500, seri warna EM-C8100/8101, hingga Document Scanner seri terbaru DS-1730/1760WN dan DS-800/900WN.

Teknologi Heat-Free khas Epson membuat perangkat ini mampu menekan konsumsi energi hingga 85 persen dibanding printer laser sekelasnya. Tak hanya itu, produk baru Epson juga menggunakan material daur ulang hingga 30 persen serta kemasan kertas daur ulang 80 persen.

Managing Director Epson Indonesia Ng Ngee Khiang menegaskan inovasi ini bukan sekadar jargon ramah lingkungan, melainkan implementasi nyata dari investasi Epson di Indonesia.

“Epson terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis Indonesia dengan memproduksi printer dan komponen di Cikarang dan Batam, mendukung konsumsi Produk Dalam Negeri sekaligus mendorong kemajuan ekonomi bangsa,” ujarnya.

Epson memang sudah lama menancapkan kukunya di tanah air. Lewat dua pabrik besar, PT Indonesia Epson Industry (IEI) di Cikarang, Jawa Barat dan PT Epson Batam (PEB), perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 10 ribu karyawan. Kedua pabrik tersebut memasok kebutuhan domestik sekaligus ekspor, mempertegas status Epson sebagai produsen dengan Genuine TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri yang sesungguhnya).

Langkah ini pun mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Kepala Pusat P4DN Kementerian Perindustrian Dr. Ir. Heru Kustanto menyebut keberadaan pabrik Epson sebagai motor penggerak ekosistem industri nasional.