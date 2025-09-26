Oleh-oleh Khas Semarang Kini Bisa Didapat Langsung di Lobi Hotel

JPNN.com

Jumat, 26 September 2025 – 09:06 WIB
Tamu hotel saat sedang memilih produk batik dari pelaku UMKM di Lobi Hotel Front One HK Semarang. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Semarang menggandeng sektor perhotelan untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Langkah ini diwujudkan melalui penyediaan ruang pamer di hotel bagi pelaku usaha.

Sebagai proyek percontohan, Dekranasda bekerja sama dengan Hotel Front One HK Semarang.

Lobi hotel tersebut dimanfaatkan sebagai etalase sekaligus tempat penjualan produk unggulan UMKM, mulai dari makanan hingga kerajinan tangan.

“Hotel memberikan sudut khusus di lobi bagi UMKM binaan kami untuk mendisplay produk,” ujar Ketua Harian Dekranasda Kota Semarang Syanaz Nadya Winanto Putri, Kamis (25/9).

Menurut Syanaz, fasilitas ruang pamer di hotel menjadi sarana strategis bagi UMKM memperluas pasar, memperkuat merek dan menjangkau tamu dari berbagai daerah maupun luar negeri.

Produk yang ditampilkan juga sudah melalui proses kurasi untuk memastikan kualitas sekaligus menonjolkan ciri khas Semarang.

“Contohnya kukis asem yang belum ada di daerah lain, bandeng dengan masa simpan hingga tujuh bulan tanpa pengawet, serta batik dengan teknik ecoprint,” ujarnya.

Mendukung UMKM, hotel di Kota Semarang menyediakan ruang pamer produk unggulan.
