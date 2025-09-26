Eks Wali Kota Semarang Mbak Ita & Suami Dapat Izin Hadiri Pernikahan Putra Semata Wayangnya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Eks Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita bersama suaminya, Alwin Basri menghadiri pernikahan putranya Muhammad Faras Razin Pradana alias Juon.

Pernikahan anak semata wayangnya tersebut digelar di Royal Candi Golf Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) pada Jumat (26/9).

Kabar yang ramai di media sosial (medsos) tersebut dibenarkan oleh Lembaga Permasalahannya Kelas I Semarang.

Dalam unggahan itu, tampak Alwin berpose memakai beskap dan blangkon merah merun. Sedangkan Mbak Ita mengenakan kebaya dengan warna yang sama.

Staf Humas Lapas Kelas I Semarang Devan menyatakan warga binaan bernama Alwin Basri mendapat izin keluar dari Lapas untuk menghadiri pernikahan putranya.

Devan menjelaskan bahwa izin diberikan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-21.OT.02.02 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kualitas Pembinaan Bagi Narapidana dan Anak Binaan.

“Pihak keluarga mengajukan permohonan resmi dengan melampirkan dokumen pendukung, seperti surat jaminan, penunjukan penjamin, serta surat keterangan dari KUA yang memastikan kegiatan tersebut adalah pernikahan anak kandung warga binaan,” kata Devan kepada JPNN.com, Jumat (26/9).

Setelah berkas dinyatakan lengkap, Lapas Kelas I Semarang menggelar sidang internal untuk menilai kelayakan pemberian izin.