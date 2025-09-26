Rem Blong, Bus Trans Semarang Hantam Ruko

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebuah bus Trans Semarang Koridor IV jurusan Cangkiran–Stasiun Tawang mengalami rem blong dan menabrak ruko di Jalan RM Hadi Soeboeno, Kecamatan Mijen, Jumat (26/9) petang.

Bus bernomor lambung 15 itu diketahui melaju dari arah Boja menuju Mijen.

Saat sampai lokasi, sistem pengereman tiba-tiba tidak berfungsi sehingga kendaraan oleng dan menabrak bangunan di pinggir jalan.

Kepala BLUD Trans Semarang Haris Setyo Yunanto membenarkan insiden itu. Menurutnya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Dia menjelaskan bus dalam keadaan kosong tanpa penumpang karena baru selesai perbaikan mesin. Armada tersebut sedang diuji coba sekaligus mengisi bahan bakar di SPBU Mijen.

“Bus habis turun mesin, ini lagi uji coba jalan tanpa penumpang. Malah blong dan menabrak ruko. Yang terpenting tidak ada korban,” kata Haris, Jumat (26/9).

Dia menyebut bus itu seharusnya menjalani uji kir pekan depan. Namun, sebelum uji resmi dilakukan, sistem pengereman justru gagal saat uji coba.

Pihaknya akan mengevaluasi insiden ini, terutama karena bus baru saja selesai perbaikan.