JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Kasus Dosen Menganiaya Dokter di RSI Sultan Agung: Rekaman CCTV & Hasil Visum Disita Polisi

Kasus Dosen Menganiaya Dokter di RSI Sultan Agung: Rekaman CCTV & Hasil Visum Disita Polisi

Sabtu, 27 September 2025 – 13:15 WIB
Kasus Dosen Menganiaya Dokter di RSI Sultan Agung: Rekaman CCTV & Hasil Visum Disita Polisi - JPNN.com Jateng
Direskrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kasus dugaan penganiayaan tenaga kesehatan oleh seorang dosen di RSI Sultan Agung, Semarang, terus bergulir.

Polda Jawa Tengah kini mengarahkan sorotannya ke rekaman CCTV rumah sakit untuk mengurai kronologi sebenarnya.

Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Dwi Subagio menegaskan penyidik akan menelusuri bukti sekecil apapun.

Baca Juga:

“Sudah lima orang dimintai keterangan. Berikutnya, kami fokus pada penyitaan barang bukti dan menunggu hasil visum korban,” katanya, Sabtu (27/9).

Kasus ini mencuat setelah seorang dokter anestesi Astrandaya Ajie dilaporkan menjadi korban pemukulan. Peristiwa terjadi saat terlapor, DS, dosen Fakultas Hukum Unissula, mendampingi istrinya menjalani persalinan. Situasi yang seharusnya penuh harap justru berubah ricuh.

Video yang tersebar di media sosial memperlihatkan seorang pria melayangkan pukulan, disertai makian kasar yang membuat bidan dan tenaga medis ketakutan.

Baca Juga:

Bahkan, ada ancaman akan membakar rumah sakit. Potongan-potongan bukti ini kini jadi perhatian publik sekaligus bahan penyelidikan polisi.

Meski begitu, hingga kini DS belum menjalani pemeriksaan langsung. “Pencekalan belum dilakukan, kasus masih dalam tahap penyelidikan,” ujar Dwi.

Kasus dugaan penganiayaan tenaga kesehatan oleh seorang dosen di RSI Sultan Agung, Semarang, terus bergulir.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Penganiayaan menganiaya dosen Dokter Unissula rsi sultan agung semarang polisi polda jateng

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU