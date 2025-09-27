Dubes Prancis Sambangi SCU, Buka Jalan Kerja Sama Riset hingga Pertukaran Mahasiswa

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Soegijapranata Catholic University (SCU) kedatangan tamu istimewa. Duta Besar (Dubes) Prancis untuk Indonesia Fabien Penone menyambangi Kampus 2 SCU BSB, Jumat (26/9).

Kedatangan Dubes Fabien disambut langsung oleh Rektor SCU Ir. Robertus Setiawan Aji Nugroho. Dia menilai kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan momentum penting untuk memperkuat jejaring internasional kampus.

“Kerja sama akademik, budaya, dan inovasi adalah kunci pengembangan mutu universitas di era global,” ujar Robertus.

Dalam kesempatan itu, Dubes Fabien menegaskan bahwa Indonesia kini menjadi mitra prioritas Prancis di Asia Tenggara, termasuk dalam bidang pendidikan tinggi.

Dia bahkan menyebut Semarang punya posisi strategis, baik dari sisi budaya maupun potensi akademiknya. “Kami ingin memperluas kolaborasi Jawa Tengah, termasuk dengan SCU,” tegasnya.

Kunjungan ini juga jadi panggung bagi tim riset gabungan SCU dan École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-La Villette (ENSAPLV).

Mereka memaparkan proyek Kampong Collaborative Research, yang memetakan kampung-kampung bersejarah di Semarang untuk disusun dalam Kampong Atlas, panduan pelestarian dan pengembangan permukiman urban.

Angelika Riyandari Kepala International Affairs and Cooperation Office (IACO) SCU menegaskan riset ini punya nilai khusus.