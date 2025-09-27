Kebakaran di Jagalan Semarang, 10 Rumah Ludes, Diduga Api Bermula dari Dapur

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 10 rumah di Kampung Kulitan dan Kampung Inggris, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah ludes terbakar pada Sabtu (27/9) siang.

Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 11.58 WIB itu mengakibatkan 25–30 kepala keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal.



Camat Semarang Tengah Aniceto Magno Da Silva menjelaskan kebakaran dipicu kompor gas yang lupa dimatikan saat salah seorang warga memasak.

Api dengan cepat membesar karena kondisi cuaca panas disertai angin kencang.



“Awalnya ada ibu-ibu yang sedang menggoreng lalu pergi mengantar pesanan dan lupa mematikan kompor. Dari situ muncul percikan api hingga membesar. Jadi penyebabnya bukan korsleting listrik,” ujar Aniceto, Sabtu (27/9) malam.



Proses pemadaman sempat terkendala akses jalan sempit yang tidak bisa dilalui mobil pemadam kebakaran.

Petugas akhirnya menarik selang sepanjang 30–40 meter ke dalam permukiman untuk menjangkau lokasi.

“Kalau tidak cepat ditangani, bisa habis satu kampung,” kata lelaki yang akrab disapa Moy tersebut.



Warga yang kehilangan rumah sementara diungsikan ke balai RW maupun aula Kantor Kecamatan Semarang Tengah.

Dia menyebut Pemerintah Kota Semarang juga menyiapkan bantuan, termasuk rencana program bedah rumah.

Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala karena lahan yang ditempati merupakan tanah sewa milik pribadi.



“Sudah pasti ada bantuan. Hanya saja rumah-rumah itu berdiri di tanah milik Tuan Tasripin yang disewa warga tiap bulan. Kalau Pemkot mau membangun, harus ada dasar hukum yang jelas, minimal sertifikat hak milik,” ujarnya.(ink/jpnn)