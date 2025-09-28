10 Rumah di Semarang Ludes Terbakar, 66 Jiwa Terdampak, Pemkot Bergerak

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 66 jiwa terdampak kebakaran yang menghanguskan 10 rumah di Kampung Kulitandan Kampung Inggris, Kelurahan Jagalan Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (27/9) siang.



Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin mengatakan dirinya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 13.30 WIB dan langsung meninjau lokasi.



“Yang terdampak ada 10 rumah dengan jumlah 66 jiwa. Terhadap warga yang terdampak kami carikan tempat penampungan sementara,” kata Iswar, Sabtu sore.



Selain menyiapkan hunian darurat, Pemkot Semarang juga membantu warga mengurus dokumen penting yang hangus terbakar.

“Surat-surat seperti KTP maupun dokumen lain akan diupayakan kelurahan setempat. Saat ini sedang diinventarisasi agar bisa segera selesai,” ujarnya.



Camat Semarang Tengah Aniceto Magno Da Silva menuturkan kebakaran dipicu dari aktivitas memasak salah seorang warga yang lupa mematikan kompor gas.

“Awalnya ada ibu-ibu yang sedang menggoreng lalu pergi mengantar pesanan dan lupa mematikan kompor. Bukan korsleting listrik, tapi dari kompor yang ditinggal menyala,” ujar lelaki yang akrab disapa Moy tersebut.



Sebagai langkah darurat, pemerintah kecamatan menyediakan balai RW dan aula kantor kecamatan sebagai lokasi hunian sementara.

Dapur umum juga disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga terdampak.



“Sore ini dapur umum sedang disiapkan dan akan beroperasi satu hingga dua hari ke depan. Besok juga dilakukan pembersihan bersama-sama di lokasi kebakaran,” kata Moy. (ink/jpnn)