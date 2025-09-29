Ribuan Maba UPGRIS Ikuti Orientasi, Kampus: Tak Ada Perpeloncoan

JPNN.com

Senin, 29 September 2025 – 12:35 WIB
Ribuan mahasiswa Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) mengikuti Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru di Balairung UPGRIS, Senin (29/9). FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) resmi membuka Pekan Orientasi Mahasiswa (Poema) 2025, Senin (29/9).

Sebanyak 3.635 mahasiswa baru jenjang S1 dan S2 mengikuti rangkaian kegiatan yang akan berlangsung selama sepekan.

Rektor UPGRIS Sri Suciati menyampaikan rasa syukur atas capaian jumlah mahasiswa baru yang melampaui target, meski di tengah tren penurunan daya beli masyarakat dan berkurangnya pendaftar di sejumlah perguruan tinggi.

"Alhamdulillah, UPGRIS masih mencatatkan kenaikan jumlah mahasiswa baru. Saat ini ada 3.635 mahasiswa dan jika pada semester genap nanti penerimaan mahasiswa baru dibuka kembali, jumlahnya bisa mencapai lebih dari 4.000," ujar Suciati.

Dalam orientasi inj, para mahasiswa akan mendapatkan beragam materi, mulai dari pencegahan kekerasan seksual, wawasan kebangsaan hingga pembentukan suasana akademik yang sehat.

Selain itu, berbagai kegiatan kreatif turut digelar, seperti formasi mozaik, ekspo serta kuliah umum menghadirkan sutradara sekaligus konten kreator Bayu Sekak.

"Kami berharap kehadiran narasumber yang dekat dengan dunia anak muda dapat memberikan inspirasi agar mahasiswa selalu kreatif," ujarnya.

Suciati menjelaskan tidak ada praktik perundungan dalam selama berlangsungnya orientasi.

UPGRIS memastikan tidak ada perpeloncoan selama maba mengikuti orientasi.
