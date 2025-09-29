Program MBG Hadir di Semawon Semarang, Warga Diajak Dukung Generasi Sehat

jateng.jpnn.com, KABUPATEN SEMARANG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto terus digencarkan ke berbagai daerah. Kali ini, giliran Desa Semawon, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, yang menjadi lokasi sosialisasi, Sabtu (27/9).

Kegiatan yang diinisiasi DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) ini mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi demi tumbuh kembang optimal.

Anggota Komisi IX DPR RI Muh Haris menegaskan MBG merupakan langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Baca Juga: Warga Desa Layansari Cilacap Dapat Edukasi Soal Program MBG

“Program MBG diharapkan menjadi ujung tombak dalam membangun generasi sehat. Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan agar tujuan besar ini tercapai,” katanya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Promosi dan Kerja Sama BGN Teguh Suparngadi menambahkan MBG tidak hanya bicara soal gizi, tetapi juga soal penguatan ekonomi lokal.

“Program ini mengedepankan produk pangan daerah sehingga mendorong kemandirian sekaligus memperkokoh ketahanan pangan. MBG identik dengan pemberdayaan, mulai dari petani hingga pelaku UMKM,” ujarnya.

Camat Pabelan Masyudi menyambut baik program tersebut. Menurutnya, MBG bukan hanya penting bagi anak-anak, tapi juga bagi ibu hamil dan menyusui.

“Setiap proses produksi diawasi ketat, dari pemilihan bahan hingga distribusi, agar masyarakat mendapatkan gizi seimbang dan higienis,” tegasnya.