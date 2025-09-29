JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Saksi Kunci Ungkap Penyebab Kematian Mahasiswa Unnes Bukan Kecelakaan, tetapi...

Saksi Kunci Ungkap Penyebab Kematian Mahasiswa Unnes Bukan Kecelakaan, tetapi...

Senin, 29 September 2025 – 13:59 WIB
Saksi Kunci Ungkap Penyebab Kematian Mahasiswa Unnes Bukan Kecelakaan, tetapi... - JPNN.com Jateng
Polisi menyelidiki lokasi kecelakaan lalu lintas Mahasiswa Unnes Iko Juliant Junior di Jalan Veteran Kota Semarang. FOTO: Humas Polda Jateng.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kematian Iko Juliant Junior, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes), masih diselimuti tanda tanya. Ilham, rekan yang berboncengan dengan almarhum saat kejadian, akhirnya buka suara.

Lewat kuasa hukumnya dari PBH IKA FH Unnes, Naufal Sebastian, Ilham menegaskan peristiwa yang dialami mereka bukan kecelakaan lalu lintas sebagaimana versi kepolisian.

“Kesaksian Ilham, dia bersama Iko tidak ditabrak atau menabrak. Mereka jatuh karena ada benda yang dilempar ke arah mereka,” ungkap Naufal, Senin (29/9).

Baca Juga:

Peristiwa itu terjadi pada 31 Agustus 2025, tak lama setelah Iko dan Ilham mengikuti aksi unjuk rasa di sekitar Polda Jateng. Ilham sendiri baru bisa bersuara lantaran turut menjadi korban luka dan harus menjalani perawatan medis.

Pendamping hukum keluarga korban, Ady Putra Cesario, menambahkan adanya temuan medis yang memperkuat dugaan tersebut. Saat operasi di rumah sakit, organ tubuh Iko dilaporkan dalam kondisi sehat, kecuali limpa yang rusak parah.

“Pihak rumah sakit menyampaikan organ lain sehat, hanya limpa yang hancur. Dugaan kami akibat hantaman benda tumpul,” jelas Ady.

Baca Juga:

Tak hanya itu, keluarga juga menemukan luka berbentuk lingkaran berwarna merah di sisi kiri tubuh Iko. Ady meminta RSUP Kariadi mengedepankan kode etik profesi dalam membantu mengungkap penyebab luka tersebut.

Namun, kepolisian tetap bersikukuh menyebut peristiwa itu sebagai kecelakaan.

Kematian Iko Juliant Junior, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes), masih diselimuti tanda tanya.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   mahasiswa unnes iko juliant junior kematian mahasiswa unnes saksi kunci polisi kecelakaan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU