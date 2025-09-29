11 Rumah Rusak Diterjang Angin Kencang, BPBD Temanggung Salurkan Bantuan Bahan Bangunan

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Angin kencang yang melanda Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (28/9) petang, menyebabkan belasan rumah warga rusak.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat langsung bergerak cepat menyalurkan bantuan.

Kepala Pelaksana BPBD Temanggung Totok Nursetyato menyebutkan total ada 11 rumah di tiga kecamatan yang mengalami kerusakan cukup parah.

“Terdapat tiga rumah di Desa Bumiayu, Kecamatan Kranggan, dan sisanya tersebar di Kecamatan Selopampang serta Tembarak,” jelas Totok, Senin (29/9).

Bantuan yang diberikan berupa bahan bangunan ringan seperti kayu, seng, besi, dan semen. Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan tiap rumah.

“Tidak sama antara satu rumah dengan lainnya karena luas bangunannya berbeda,” ujarnya.

Selain menyalurkan bantuan, tim BPBD bersama relawan dan masyarakat juga melakukan penanganan darurat terhadap rumah-rumah yang mengalami kerusakan ringan.

Totok menambahkan, secara keseluruhan angin puting beliung di Temanggung berdampak pada delapan desa. Dari jumlah tersebut, 11 rumah mengalami rusak berat.