Bajaj Online Mulai Beroperasi di Semarang, Sasar Ibu-Ibu hingga Penumpang BRT

Senin, 29 September 2025 – 15:35 WIB
Bajaj Online Mulai Beroperasi di Semarang, Sasar Ibu-Ibu hingga Penumpang BRT - JPNN.com Jateng
Bajaj online Maxride mulai beroperasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kota Semarang, Jawa Tengah kedatangan moda transportasi baru bajaj online.

Kendaraan roda tiga yang selama ini lekat dengan Jakarta kini bisa dijumpai di jalanan Ibu Kota Jawa Tengah.

Layanan ini dihadirkan oleh Maxride dengan tujuan memberi alternatif transportasi sekaligus membuka lapangan kerja baru.

City Manager Maxride dan Maxauto Bayu Subolah menjelaskan ekspansi ke Semarang dilakukan setelah melihat keberhasilan layanan serupa di Yogyakarta.

Menurutnya, kehadiran bajaj online mampu mengangkat taraf hidup para driver yang sebelumnya kesulitan mendapatkan penghasilan.

“Di Jogja, banyak pengemudi bentor yang sebelumnya sepi order justru mendapat angin segar dengan bergabung ke layanan bajaj online. Dampaknya terasa positif secara sosial maupun ekonomi,” ujar Bayu, Senin (29/9).

Bayu menilai bajaj online bukan sekadar transportasi, melainkan sudah menjadi tren gaya hidup masyarakat perkotaan. Kendaraan roda tiga dianggap lebih nyaman, aman dan memiliki tarif yang lebih kompetitif dibanding motor atau mobil.

“Segmen utama kami adalah ibu-ibu yang rutin ke pasar atau mengantar anak sekolah. Dengan bajaj, mereka lebih aman dan praktis karena kapasitasnya cukup besar untuk membawa anak maupun barang belanjaan,” ujarnya.

Mulai beroperasi di Kota Semarang, Jawa Tengah, bajaj online Maxride menyasar ibu-ibu hingga penumpang BRT.
