Bajaj Online Masuk Semarang Ditolak Organda, Ini 5 Alasannya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kehadiran bajaj online Maxride di Kota Semarang, Jawa Tengah menuai penolakan.

Organisasi Angkutan Darat (Organda) menilai moda transportasi roda tiga itu berpotensi menambah kemacetan sekaligus merusak estetika kota.

Ketua Organda Kota Semarang Bambang Pranoto Purnomo mengatakan sikap penolakan diputuskan dalam musyawarah Paguyuban Angkutan Kota Semarang pada Sabtu (27/9).

Pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan pengemudi transportasi online seperti Gojek, Grab dan Maxim.

“Rapat menghasilkan keputusan menolak keberadaan dan operasional bajaj di Kota Semarang,” ujar Bambang, Senin (29/9).

Menurutnya, kemunculan bajaj Maxride di Semarang terkesan mendadak tanpa koordinasi dengan pihak terkait.

“Kalau wong Jawa bilang ujug-ujug. Tiba-tiba sudah ada di jalan protokol. Karena itu kami sepakat menolak,” ujarnya.

Bambang menepis anggapan bahwa penolakan dilatarbelakangi kekhawatiran turunnya pendapatan sopir angkot maupun driver online.