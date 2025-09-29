Indosat Ajak Perempuan Berdaya lewat Teknologi & Storytelling

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat) memperluas gerakan SheHacks dengan menghadirkan inisiatif baru bertajuk Pandu Perempuan Daerah (PaPeDa).

Program ini ditujukan untuk memberdayakan perempuan di daerah agar mampu menjadi penggerak komunitas melalui pemanfaatan solusi berbasis teknologi.

PaPeDa dirancang berjenjang, mulai dari sesi online, bootcamp satu hari untuk 15 peserta terpilih, hingga pendampingan intensif selama beberapa bulan.

Dalam proses ini, peserta dibekali keterampilan praktis seperti perencanaan, storytelling, pengukuran hingga pelaporan.

Tujuannya agar mereka mampu menggelar “mini SheHacks” di wilayah masing-masing.

Program ini dilaksanakan Indosat berkolaborasi dengan UN Women dan Kumpul.id, yang turut menyeleksi serta membina perempuan dengan potensi besar, tetapi terkendala akses untuk mengembangkan solusi bagi komunitasnya.

“Komitmen Indosat dalam memberdayakan masyarakat tidak hanya berfokus di perkotaan, tetapi juga diperluas ke daerah, kata Director and Chief Human Resource Officer Indosat Ooredoo Hutchison Irsyad Sahroni, Senin (29/9).

Pihaknya ingin memastikan perempuan memiliki akses setara untuk mengembangkan potensi mereka sebagai penggerak perubahan.