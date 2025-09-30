JPNN.com

Jateng Bagian Selatan Dilanda Cuaca Ekstrem, Warga Diminta Siaga

Selasa, 30 September 2025 – 09:27 WIB
Selasa, 30 September 2025 – 09:27 WIB
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan adanya potensi hujan lebat disertai petir yang bakal mengguyur wilayah pesisir selatan dalam tiga hari ke depan. Ilustrasi Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN.com

jateng.jpnn.com, CILACAP - Warga Jawa Tengah bagian selatan diminta waspada penuh. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan adanya potensi hujan lebat disertai petir yang bakal mengguyur wilayah pesisir selatan dalam tiga hari ke depan.

Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo menyebut fenomena gelombang atmosfer Rossby ekuatorial jadi pemicu tumbuhnya awan hujan pekat di langit Jawa.

“Dampaknya, hujan deras hingga ekstrem masih akan terus berpeluang turun, khususnya di Cilacap dan sekitarnya,” kata Teguh, Senin (29/9).

Data curah hujan yang dicatat BMKG pada Minggu (28/9) hingga Senin (29/9) pagi benar-benar mencengangkan. Pos Pengamatan Lengkong, Mertasinga, Cilacap Utara, mencatat curah hujan 242 milimeter, masuk kategori ekstrem.

Tak hanya itu, Stasiun Meteorologi Cilacap juga mencatat 76 mm, Jeruklegi 69 mm, Klaces 76 mm, dan Patimuan 53 mm. Semua angka itu termasuk hujan lebat.

“Hujan intensitas tinggi ini bahkan sempat menimbulkan genangan di sejumlah titik Cilacap,” lanjut Teguh.

Dengan kondisi tersebut, BMKG mengingatkan ancaman serius berupa banjir, tanah longsor, hingga pohon tumbang. Warga yang tinggal di daerah rawan diminta mengantisipasi lebih awal dan tidak abai terhadap peringatan dini.

“Keselamatan jiwa harus diutamakan. Jangan nekat berteduh di bawah pohon saat hujan petir. Hindari juga titik rawan genangan,” tegasnya.

BMKG memperingatkan adanya potensi hujan lebat disertai petir yang bakal mengguyur wilayah pesisir selatan.
Sumber antara
