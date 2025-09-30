JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Kronologi Tewasnya Mahasiswa Unnes Iko Masih Abu-Abu: Waktu Kecelakaan Versi Polisi dan Saksi Berbeda

Kronologi Tewasnya Mahasiswa Unnes Iko Masih Abu-Abu: Waktu Kecelakaan Versi Polisi dan Saksi Berbeda

Selasa, 30 September 2025 – 10:44 WIB
Kronologi Tewasnya Mahasiswa Unnes Iko Masih Abu-Abu: Waktu Kecelakaan Versi Polisi dan Saksi Berbeda - JPNN.com Jateng
Ratusan mahasiswa Unnes menggelar aksi solidaritas dengan menyalakan lilin dan tabur bunga atas kematian Iko Juliant Junior di Patung Dewi Themis, Fakultas Hukum Unnes, Selasa (2/9) malam. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Misteri tewasnya Iko Juliant Junior, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes), kian runyam.

Tim hukum korban menuding ada kejanggalan besar dalam kronologi yang disampaikan aparat kepolisian.

Kuasa hukum korban dari PBH IKA FH Unnes, Naufal Sebastian, menyoroti perbedaan mencolok soal waktu kejadian.

Baca Juga:

Versi polisi, kecelakaan terjadi pukul 03.05 WIB di Jalan Veteran, Semarang. Namun, keterangan saksi kunci Ilham yang membonceng almarhum berbeda jauh.

“Menurut Ilham, mereka sudah meninggalkan Jalan Pahlawan sekitar pukul 02.00 WIB. Tidak sampai 02.30, mereka sudah pulang,” ujar Naufal, Selasa (30/9).

Kejanggalan makin terasa saat mencocokkan waktu evakuasi. Berdasarkan data yang dihimpun tim hukum, Iko dibawa ke RSUP Kariadi pukul 03.10 WIB. Artinya, hanya lima menit setelah waktu kecelakaan versi polisi.

Baca Juga:

“Tidak masuk akal bisa menolong korban, evakuasi, lalu sampai ke rumah sakit dalam waktu lima menit,” tegas Naufal.

Lebih jauh, saksi kunci juga membantah adanya tabrakan seperti yang disampaikan polisi. Menurut kesaksiannya, Iko dan dirinya jatuh karena dilempar benda dari arah lain.

Misteri tewasnya Iko Juliant Junior, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes), kian runyam.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   mahasiswa unnes iko juliant junior kematian mahasiswa unnes polisi saksi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU