Cuaca Jawa Tengah, Rabu (1/10), Prediksi Hujan Merata di Semua Daerah

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang merilis prakiraan cuaca Jawa Tengah pada Rabu (1/10).

Sejumlah wilayah diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang. BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang.

Untuk wilayah Semarang, cuaca pada pagi hari berawan. Namun memasuki siang hingga malam, kota lumpia ini diprediksi diguyur hujan ringan hingga sedang dengan kelembapan udara mencapai 40–80 persen dan suhu berkisar 27–34 derajat Celsius.

Sementara itu, hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di daerah pegunungan, dataran tinggi, serta pesisir selatan dan Solo Raya.

Berikut perincian kondisi cuaca hari ini di Jawa Tengah:

Hujan Sedang–Lebat: Cilacap, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Mungkid (Magelang), Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Magelang (Kota), Surakarta, Temanggung, Ungaran (Kabupaten Semarang).

BMKG mengingatkan, kondisi hujan dengan intensitas tinggi diiringi angin kencang bisa meningkatkan risiko terjadinya banjir bandang, tanah longsor, hingga pohon tumbang, terutama di daerah rawan bencana.

Masyarakat diminta selalu waspada, khususnya bagi pengguna jalan raya dan nelayan. Tinggi gelombang di Perairan Utara Jawa Tengah diperkirakan mencapai 0,1–1,25 meter, sedangkan di Perairan Selatan Jawa Tengah lebih tinggi, yakni 0,5–2,5 meter. (jpnn)