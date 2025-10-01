Pemilu 1955, PKI Menang Telak di Semarang, Kuasai 14 Kursi DPRD

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pasca-Peristiwa Madiun 1948 ternyata tak membuat Partai Komunis Indonesia (PKI) meredup. Justru, partai yang sempat dianggap runtuh itu kembali bangkit dan menorehkan kemenangan gemilang di Pemilu 1955, pemilu demokratis pertama Indonesia.

Di Kota Semarang, hasilnya mengejutkan. Berdasarkan penelitian mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) Risdha Nugroho Budiyanto dalam skripsinya berjudul Aktivitas Gerwani di Kota Semarang Tahun 1950-1965, PKI berhasil menguasai kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Peralihan.

PKI meraih 14 kursi, sementara Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Nahdlatul Ulama (NU) masing-masing hanya mendapat 3 kursi. Partai lain seperti Baperki meraih 2 kursi, sedangkan Masyumi, Partai Katolik, dan PP3RI hanya kebagian 1 kursi.

Dengan hasil ini, PKI tak hanya menguasai kursi parlemen, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai kekuatan politik utama di kota industri itu.

Sejarawan Universitas Negeri Semarang (Unnes) Tsabit Azinar Ahmad menegaskan kekuatan PKI di Semarang tak lepas dari basis buruh yang kuat. "PKI itu punya pengaruh besar di kalangan buruh. Semarang saat itu juga kota industri yang sedang berkembang. Meski pasca-Madiun, pemilih PKI tetap banyak," ujarnya, Selasa (30/9).

Menurut Tsabit, strategi PKI menyasar masyarakat menengah ke bawah menjadi kunci perkembangan pesat partai. "Di hampir semua lokasi pemilihan di Semarang, PKI menang telak," tambahnya.

Kuatnya basis massa PKI di Semarang juga terkait peran Semaoen, tokoh pergerakan buruh sekaligus pendiri PKI. Sejak awal, Semaoen sudah dikenal sebagai pemimpin karismatik Serikat Islam (SI) di Semarang. Dalam setahun sebelum mendirikan PKI di kota itu, ia berhasil menambah jumlah anggota hingga puluhan ribu orang.

Namun kepemimpinan partai kemudian beralih ke Tan Malaka, setelah Semaoen dikirim ke Uni Soviet untuk menghadiri kongres internasional.