PIESQ Manajemen 3.0 Jadi Bekal Awal Maba UPGRIS

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) membekali mahasiswa baru dengan pelatihan PIESQ Manajemen 3.0 di awal perkuliahan tahun akademik 2025/2026.

Program ini digelar untuk meningkatkan kualitas, kemampuan serta produktivitas mahasiswa agar siap menghadapi tantangan di masa mendatang.

Wakil Rektor III UPGRIS Sapto Budoyo menjelaskan sejak awal mahasiswa telah dipersiapkan untuk meraih kesuksesan.

“Pelatihan PIESQ bertujuan membentuk manusia utuh yang tidak hanya mengembangkan kecerdasan fisik, tetapi juga seluruh potensi yang ada dalam diri setiap mahasiswa,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (1/9).

Menurutnya, mengasah kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual selain kecerdasan fisik adalah hal terpenting.

Termasuk kombinasi memaksimalkan potensi mahasiswa agar mampu bertahan dan berkembang selama perkuliahan.

“Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan bekal luar biasa bagi mahasiswa agar semangat tetap terjaga sejak awal hingga menyelesaikan studi di UPGRIS,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan agar mahasiswa tidak mudah menyerah meski akan menghadapi berbagai hambatan.