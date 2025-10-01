JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini PIESQ Manajemen 3.0 Jadi Bekal Awal Maba UPGRIS

PIESQ Manajemen 3.0 Jadi Bekal Awal Maba UPGRIS

Rabu, 01 Oktober 2025 – 22:16 WIB
PIESQ Manajemen 3.0 Jadi Bekal Awal Maba UPGRIS - JPNN.com Jateng
Ribuan mahasiswa baru UPGRIS mendapat pelatihan PIESQ Manajemen 3.0 dalam orientasi kampus tahun ini. FOTO: Humas UPGRIS.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) membekali mahasiswa baru dengan pelatihan PIESQ Manajemen 3.0 di awal perkuliahan tahun akademik 2025/2026.

Program ini digelar untuk meningkatkan kualitas, kemampuan serta produktivitas mahasiswa agar siap menghadapi tantangan di masa mendatang.

Wakil Rektor III UPGRIS Sapto Budoyo menjelaskan sejak awal mahasiswa telah dipersiapkan untuk meraih kesuksesan.

Baca Juga:

“Pelatihan PIESQ bertujuan membentuk manusia utuh yang tidak hanya mengembangkan kecerdasan fisik, tetapi juga seluruh potensi yang ada dalam diri setiap mahasiswa,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (1/9).

Menurutnya, mengasah kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual selain kecerdasan fisik adalah hal terpenting.

Termasuk kombinasi memaksimalkan potensi mahasiswa agar mampu bertahan dan berkembang selama perkuliahan.

Baca Juga:

“Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan bekal luar biasa bagi mahasiswa agar semangat tetap terjaga sejak awal hingga menyelesaikan studi di UPGRIS,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan agar mahasiswa tidak mudah menyerah meski akan menghadapi berbagai hambatan.

UPGRIS membekali ribuan nahasiswa baru dengan pelatihan PIESQ Manajemen 3.0.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   semarang UPGRIS mahasiswa baru ospek piesq

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU