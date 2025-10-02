Prof Christin, Psikolog yang Bikin Aplikasi Anti-Galau Dikukuhkan jadi Guru Besar SCU

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Soegijapranata Catholic University (SCU) menorehkan catatan manis. Rabu (1/10/2025), seorang nama yang tak asing bagi civitas academica maupun jagat maya, Prof. Dr. Christin Wibhowo resmi dikukuhkan sebagai guru besar bidang Psikologi.

Bagi SCU, capaian ini bukan sekadar seremoni. Rektor SCU Robertus Setiawan Aji Nugroho menyebut pengukuhan Prof. Christin terasa istimewa lantaran dia merupakan alumni kampus yang berdiri di kawasan Bendan Dhuwur, Semarang.

“Beliau bukan hanya dosen senior, tetapi juga figur inspiratif yang konsisten beradaptasi dengan zaman. Bahkan di TikTok dan status WhatsApp pun bisa ketemu edukasi dari beliau,” ucap Rektor.

Dalam empat tahun terakhir, SCU memang panen profesor. Total sembilan orang telah meraih jabatan tertinggi akademik.

Namun Christin, yang akrab disapa Prof. Xtine, menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan karena kiprahnya merambah dunia digital.

Tak berhenti di situ, dia juga melahirkan inovasi berupa aplikasi Sovi Lau (Sobat Virtual Anti-Galau), hasil kolaborasi dengan Fakultas Ilmu Komputer.

Aplikasi ini dirancang untuk mendampingi generasi muda yang rentan terjebak rasa cemas dan kehilangan arah.

Pada orasi ilmiahnya berjudul Dari Kepribadian Ambang Menuju Kepribadian Berkembang: Sebuah Transformasi Ilmiah dan Kemanusiaan, Prof. Xtine menyoroti fenomena masyarakat yang semakin rentan pada masalah psikologis. Mulai dari narkoba, perceraian, KDRT, hingga keinginan mengakhiri hidup.