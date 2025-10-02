JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Raih Doktor, Ahmad Ripai Hadirkan Buku Teks Digital Drama Berbasis Budaya Lokal

Raih Doktor, Ahmad Ripai Hadirkan Buku Teks Digital Drama Berbasis Budaya Lokal

Kamis, 02 Oktober 2025 – 18:48 WIB
Raih Doktor, Ahmad Ripai Hadirkan Buku Teks Digital Drama Berbasis Budaya Lokal - JPNN.com Jateng
Ahmad Ripai, dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Semarang seusai ujian tertutup disertasi di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ahmad Ripai, dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) meraih gelar doktor setelah menuntaskan ujian tertutup disertasi di Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Disertasinya berjudul “Buku Teks Digital Berbasis Budaya Lokal untuk Pembelajaran Drama Berpendekatan Proyek pada Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia”.

Penelitian ini dilatarbelakangi minimnya bahan ajar drama yang sesuai kebutuhan mahasiswa sekaligus tantangan era digital.

Baca Juga:

“Drama merupakan cerminan kehidupan, sementara budaya lokal adalah sumber inspirasi yang tak ternilai. Dengan memadukan keduanya dalam format digital dan pendekatan proyek, mahasiswa tidak hanya berlatih menulis serta mementaskan drama, tetapi juga belajar berkolaborasi dan menumbuhkan kebanggaan pada identitas budaya,” ujar lelaki yang akrab disapa Pai tersebut kepada JPNN.com, Kamis (2/10).

Melalui penelitiannya, Pai menghasilkan model buku teks digital yang aplikatif untuk pembelajaran drama di perguruan tinggi.

Pendekatan proyek yang digunakan mendorong mahasiswa menciptakan karya nyata berupa naskah dan pementasan berbasis kearifan lokal.

Baca Juga:

“Semoga buku teks digital ini bisa menjadi alternatif bahan ajar yang inspiratif, sekaligus memperkuat karakter mahasiswa melalui drama berbasis budaya lokal,” ujar teaterawan tersebut.

Apresiasi juga datang dari para penguji. Prof Andayani menilai disertasi ini relevan dengan kebutuhan pembelajaran masa kini karena mampu menggabungkan teknologi dengan pelestarian budaya lokal.

Kembangkan buku Teks Digital Berbasis Budaya Lokal, Ahmad Ripai menyandang gelar doktor dari UNS.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   uns semarang doktor UPGRIS drama

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU